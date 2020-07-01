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ПОЛИТИКА

За два дня под открытым письмом к Зеленскому и Раде с призывом не принимать законопроект "О медиа" подписалось более 100 ведущих СМИ Украины, медиаорганизаций, журналистов и экспертов

Украинские журналисты, медиаорганизации и блогеры написали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, народным депутатам и европейским партнерам Украины с призывом отклонить законопроект №2693 "О медиа", поскольку он несет риски для свободы слова в стране. Среди подписантов – издания "Факты", "ГОРДОН", "Главком", "Обозреватель", LB.ua, "Українські новини", "Хвиля" и другие.

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Журналисты считают, что законопроект может привести к установлению цензуры в Украине
Журналисты считают, что законопроект может привести к установлению цензуры в Украине
Фото: depositphotos.com

За два дня более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект №2693 "О медиа". Полный список подписантов доступен на сайте "ГОРДОН", издание постоянно его обновляет.

Сред подписантов, в частности, – глава "Савик Шустер Студия" Павел Елизаров, главный редактор газеты "Факты" Александр Швец, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главред издания Алеся Бацман, шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина, шеф-редактор "Обозревателя" Орест Сохар, генпродюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко, руководитель "Главкома" Виктор Шлинчак и шеф-редактор издания Юлия Лымарь, основатель проекта politicus.com.uа Сергей Лямец, руководитель информационного агентства "Українські новини" Денис Иванеско, шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко и другие.

Обращение подписали журналисты почти из всех регионов Украины.

В заявлении представители СМИ обратили внимание, что нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа "предоставляют органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Они опасаются, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, отдельных политиков и должностных лиц.

Также журналисты выразили обеспокоенность возможным расширением функций Нацсовета, который фактически получит возможность блокировки "кого угодно в интернете", не только СМИ.

"По мнению экспертов, это непропорциональные меры ограничения права на свободу выражения, которые могут быть использованы как инструмент цензуры", – сказано в открытом письме.

Отдельные заявления выпустили телеведущий Савик Шустер и шеф-редактор издания "Бабель" Катерина Коберник, также с критикой законопроекта выступил главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Шустер считает, что этот законопроект не направлен на защиту журналистов, и выразил надежду, что, даже если парламент его примет, президент Украины Владимир Зеленский закон не подпишет. 

"Я боюсь, что законопроект №2693 "О медиа" создан партией "Слуга народа" не ради народа, которому нужна правда, а ради защиты власти от критики", – заявил телеведущий.

"Законопроект "О медиа" может привести к установлению цензуры". Елизаров, Швец, Гордон, Кошкина, Влащенко, Сохар, Шлинчак, Бацман, Лымарь обратились к Зеленскому и Раде. Полный текст заявления

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

1 июля парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики должен рассмотреть новую редакцию законопроекта, сообщила в Facebook член комитета, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Теги: Верховная Рада, СМИ, Дмитрий Гордон, Савик Шустер, Юрий Бутусов, народные депутаты, Юлия Лымарь, Алеся Бацман, свобода слова, Владимир Зеленский, журналисты, Юрий Романенко, Александр Швец, Павел Елизаров, Виктор Шлинчак, Слуга народа, Катерина Коберник, законопроект о медиа
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