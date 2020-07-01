За два дня под открытым письмом к Зеленскому и Раде с призывом не принимать законопроект "О медиа" подписалось более 100 ведущих СМИ Украины, медиаорганизаций, журналистов и экспертов

Украинские журналисты, медиаорганизации и блогеры написали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, народным депутатам и европейским партнерам Украины с призывом отклонить законопроект №2693 "О медиа", поскольку он несет риски для свободы слова в стране. Среди подписантов – издания "Факты", "ГОРДОН", "Главком", "Обозреватель", LB.ua, "Українські новини", "Хвиля" и другие.

Журналисты считают, что законопроект может привести к установлению цензуры в Украине Фото: depositphotos.com

За два дня более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект №2693 "О медиа". Полный список подписантов доступен на сайте "ГОРДОН", издание постоянно его обновляет.

Сред подписантов, в частности, – глава "Савик Шустер Студия" Павел Елизаров, главный редактор газеты "Факты" Александр Швец, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главред издания Алеся Бацман, шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина, шеф-редактор "Обозревателя" Орест Сохар, генпродюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко, руководитель "Главкома" Виктор Шлинчак и шеф-редактор издания Юлия Лымарь, основатель проекта politicus.com.uа Сергей Лямец, руководитель информационного агентства "Українські новини" Денис Иванеско, шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко и другие.

Обращение подписали журналисты почти из всех регионов Украины.

В заявлении представители СМИ обратили внимание, что нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа "предоставляют органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Они опасаются, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, отдельных политиков и должностных лиц.

Также журналисты выразили обеспокоенность возможным расширением функций Нацсовета, который фактически получит возможность блокировки "кого угодно в интернете", не только СМИ.

"По мнению экспертов, это непропорциональные меры ограничения права на свободу выражения, которые могут быть использованы как инструмент цензуры", – сказано в открытом письме.

Отдельные заявления выпустили телеведущий Савик Шустер и шеф-редактор издания "Бабель" Катерина Коберник, также с критикой законопроекта выступил главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Шустер считает, что этот законопроект не направлен на защиту журналистов, и выразил надежду, что, даже если парламент его примет, президент Украины Владимир Зеленский закон не подпишет.

"Я боюсь, что законопроект №2693 "О медиа" создан партией "Слуга народа" не ради народа, которому нужна правда, а ради защиты власти от критики", – заявил телеведущий.

"Законопроект "О медиа" может привести к установлению цензуры". Елизаров, Швец, Гордон, Кошкина, Влащенко, Сохар, Шлинчак, Бацман, Лымарь обратились к Зеленскому и Раде. Полный текст заявления

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

1 июля парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики должен рассмотреть новую редакцию законопроекта, сообщила в Facebook член комитета, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.