Шустер: Боюсь, законопроект "О медиа" создан партией "Слуга народа" не ради народа, а ради защиты власти от критики

Журналист, телеведущий Савик Шустер заявил, что законопроект №2693 "О медиа" не направлен на защиту журналистов, и выразил надежду, что даже если парламент его примет, президент Украины Владимир Зеленский закон не подпишет.



Шустер: Меня унижает, что новое поколение политиков допускает закон, в котором к моей профессии журналиста относятся как к ненужному пятому колесу Фото: Шустер LIVE / Facebook

Журналист, телеведущий Савик Шустер раскритиковал законопроект №2693 "О медиа", который хочет принять Верховная Рада. Заявление Шустера 30 июня опубликовано на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

"Я боюсь, что законопроект №2693 "О медиа" создан партией "Слуга народа" не ради народа, которому нужна правда, а ради защиты власти от критики. Меня унижает, что новое поколение политиков допускает закон, в котором к моей профессии журналиста относятся не как к четвертой власти, формирующей общество, а как к ненужному пятому колесу", – отметил Шустер.

Он выразил надежду, что даже если парламент примет закон, президент Украины Владимир Зеленский его не подпишет.

Свое заявление журналист адресовал главе государства, руководству Верховной Рады, народным депутатам, а также представительству Европейского союза в Украине и Офису Совета Европы в Украине.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение. 1 июля парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики должен рассмотреть новую редакцию законопроекта, сообщила в Facebook член комитета, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

30 июня украинские медиаорганизации, независимые журналисты и блогеры опубликовали отрытое письмо президенту Украины, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины с призывом отклонить новую версию законопроекта №2693 "О медиа", поскольку он несет риски для свободы слова в стране. Под письмом, в частности, подписались глава "Савик Шустер Студия" Павел Елизаров, главный редактор газеты "Факты "Александр Швец, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главред издания Алеся Бацман, шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина, шеф-редактор "Обозревателя" Орест Сохар, генпродюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко, руководитель "Главкома" Виктор Шлинчак и шеф-редактор издания Юлия Лымарь.