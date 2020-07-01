Комитет Рады рекомендовал принять законопроект о медиа в первом чтении

Пять членов комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики проголосовали против того, чтобы рекомендовать закон "О медиа" к принятию парламентом, заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Законопроект "О медиа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года Фото: depositphotos.com

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту принять закон "О медиа". Соответствующее решение было принято за заседании комитет 1 июля, информирует пресс-служба комитета в Facebook.

Поименного списка голосовавших по этому вопросу на сайте комитета нет. В комитет входят 17 нардепов (от "Слуги народа" – девять, "Европейской солидарности" – три, "Оппозиционной платформы – За жизнь" – три, группы "За будущее" – один, "Батьківщина" – один).

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил в Facebook, что за такое решение проголосовали большинство нардепов от "Слуги народа".

"Слуги народа" в парламентском комитете дружески игнорируют обращения журналистских организаций, СМИ, информагентств, журналистов и блогеров. Законопроект "О СМИ" поддержан как "доработанный" к первому чтению. "За" – "Слуга народа" (в лидерах – Никита Потураев и Евгения Кравчук). Воздержался – Гео Лерос", – говорится в сообщении.

Против, по словам главы НСЖУ, проголосовали Александр Абдуллин ("Батьківщина"), Ирина Констанкевич ("За будущее") и Юрий Павленко, Ренат Кузьмин и Александр Качный ("Оппозиционная платформа – За жизнь").

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".