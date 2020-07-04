ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Несмотря на пафосную риторику авторов законопроекта "О медиа", НСЖУ этот проект не поддерживает – Томиленко

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что не поддерживает законопроект "О медиа", поскольку его авторы спекулируют уже существующими нормами законодательства, а Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания получит в случае принятия документа чрезмерно широкие полномочия.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Томиленко: Права журналистов мало защищены сейчас и не будут защищены с принятием этого закона
Томиленко: Права журналистов мало защищены сейчас и не будут защищены с принятием этого закона
Фото: Sergiy Tomilenko / Facebook

Распространение полномочий Нацсовета по телевидению и радио на печатные и онлайн-СМИ сложно назвать положительной реформой. Об этом 4 июля написал в своем Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Несмотря на пафосную риторику авторов законопроекта "О медиа", НСЖУ этот проект не поддерживает", – заявил глава организации.

Он заметил, что многие нормы документа уже прописаны в законодательстве и применяются в повседневной практике, например право СМИ на получение грантов.

Спекулятивным, по мнению Томиленко, является утверждение инициаторов законопроекта о том, что он дает возможность защиты профессии журналистов, которые работают в зарегистрированных медиа.

"Права журналистов мало защищены сейчас и не будут защищены с принятием этого закона (полная безнаказанность – наши реалии). Профильные статьи Уголовного кодекса о препятствовании журналистской деятельности и ныне распространяются на журналистов зарегистрированных СМИ. Поскольку онлайн-медиа в Украине преимущественно регистрируются как информационные агентства, то их редакционные удостоверения удостоверяют статус журналиста. Иными словами, авторы законопроекта спекулируют нормами о защите прав журналистов, хотят ликвидировать понятие информагентства в Украине, заставляя онлайн-медиа для подтверждения журналистского статуса своих работников регистрироваться в Нацсовете", – пояснил он.

Проект "ухудшает права печатных и онлайн-СМИ до уровня жесткого регулирования телерадиокомпаний", констатировал Томиленко.

Согласно предложению депутатов от монобольшинства, продвигающих законопроект, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания получает право на упрощенную процедуру штрафования СМИ за счет ускоренного рассмотрения дел и освобождается от судебного сбора, при этом ответственность за злоупотребления для ведомства не прописана.

"В Украине с самого начала работы деятельность Нацсовета сильно подвержена политическому влиянию президента и большинства в парламенте, но такой порядок записан в Конституции. Поэтому закон "О СМИ" не сможет сделать медиарегулятора политически независимым", – добавил глава НСЖУ.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

Теги: Верховная Рада, Нацсовет, журналисты, НСЖУ, Сергей Томиленко, законопроект о медиа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Atlas Weekend состоится в формате диванного шоу
Atlas Weekend состоится в формате диванного шоу
Рэпер Серега объявил в Киеве кастинг среди красивых девушек, крамперов, паркурщиков и акробатов
Рэпер Серега объявил в Киеве кастинг среди красивых девушек, крамперов, паркурщиков и акробатов
Муж Билык в образе ангела представил музыкально-поэтическую композицию "Грех"
Муж Билык в образе ангела представил музыкально-поэтическую композицию "Грех"
49-летняя Сенчукова показала избранницу 21-летнего сына, назвав ее дочкой
49-летняя Сенчукова показала избранницу 21-летнего сына, назвав ее дочкой
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
  Бабкина рассказала Галкину о своих галлюцинациях в реанимации
  Бабкина рассказала Галкину о своих галлюцинациях в реанимации
Фадеев, похудевший на 110 килограммов, намерен составить конкуренцию диетологам
Фадеев, похудевший на 110 килограммов, намерен составить конкуренцию диетологам
"Честная фотография". 53-летняя Литвинова показала пляжный снимок без ретуши
"Честная фотография". 53-летняя Литвинова показала пляжный снимок без ретуши
Джанабаева во время речного круиза с Меладзе позировала на палубе
Джанабаева во время речного круиза с Меладзе позировала на палубе
"Шизоидная профессия". Сын Ефремова высказался об актерстве
"Шизоидная профессия". Сын Ефремова высказался об актерстве
Спасти Молокини. Броснан переживает за судьбу острова-кратера, расположенного в Тихом океане
Спасти Молокини. Броснан переживает за судьбу острова-кратера, расположенного в Тихом океане
Сын Ефремова: У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами
Сын Ефремова: У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами
"Все подумали, что это твой парень". Jerry Heil показала младшего брата
"Все подумали, что это твой парень". Jerry Heil показала младшего брата
"Очень красивая женщина. Издали сразу видна..." Успенская позировала за рулем кабриолета
"Очень красивая женщина. Издали сразу видна..." Успенская позировала за рулем кабриолета
"Каня, нюня, туна". Шоптенко перечислила интересные словечки своего сына
"Каня, нюня, туна". Шоптенко перечислила интересные словечки своего сына
"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе
"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
50-летняя Лопес засветила ягодицы в концертном ролике. Видео
50-летняя Лопес засветила ягодицы в концертном ролике. Видео
Супруга киевского мэра Кличко: Спасибо всем, кто помнит. Я вернусь, новая и свободная
Супруга киевского мэра Кличко: Спасибо всем, кто помнит. Я вернусь, новая и свободная
Организатор концертов Харламова: В жизни с ним непросто. Чудит, выпивает
Организатор концертов Харламова: В жизни с ним непросто. Чудит, выпивает
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS