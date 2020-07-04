Несмотря на пафосную риторику авторов законопроекта "О медиа", НСЖУ этот проект не поддерживает – Томиленко

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что не поддерживает законопроект "О медиа", поскольку его авторы спекулируют уже существующими нормами законодательства, а Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания получит в случае принятия документа чрезмерно широкие полномочия.

Томиленко: Права журналистов мало защищены сейчас и не будут защищены с принятием этого закона Фото: Sergiy Tomilenko / Facebook

Распространение полномочий Нацсовета по телевидению и радио на печатные и онлайн-СМИ сложно назвать положительной реформой. Об этом 4 июля написал в своем Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Несмотря на пафосную риторику авторов законопроекта "О медиа", НСЖУ этот проект не поддерживает", – заявил глава организации.

Он заметил, что многие нормы документа уже прописаны в законодательстве и применяются в повседневной практике, например право СМИ на получение грантов.

Спекулятивным, по мнению Томиленко, является утверждение инициаторов законопроекта о том, что он дает возможность защиты профессии журналистов, которые работают в зарегистрированных медиа.

"Права журналистов мало защищены сейчас и не будут защищены с принятием этого закона (полная безнаказанность – наши реалии). Профильные статьи Уголовного кодекса о препятствовании журналистской деятельности и ныне распространяются на журналистов зарегистрированных СМИ. Поскольку онлайн-медиа в Украине преимущественно регистрируются как информационные агентства, то их редакционные удостоверения удостоверяют статус журналиста. Иными словами, авторы законопроекта спекулируют нормами о защите прав журналистов, хотят ликвидировать понятие информагентства в Украине, заставляя онлайн-медиа для подтверждения журналистского статуса своих работников регистрироваться в Нацсовете", – пояснил он.

Проект "ухудшает права печатных и онлайн-СМИ до уровня жесткого регулирования телерадиокомпаний", констатировал Томиленко.

Согласно предложению депутатов от монобольшинства, продвигающих законопроект, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания получает право на упрощенную процедуру штрафования СМИ за счет ускоренного рассмотрения дел и освобождается от судебного сбора, при этом ответственность за злоупотребления для ведомства не прописана.

"В Украине с самого начала работы деятельность Нацсовета сильно подвержена политическому влиянию президента и большинства в парламенте, но такой порядок записан в Конституции. Поэтому закон "О СМИ" не сможет сделать медиарегулятора политически независимым", – добавил глава НСЖУ.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.