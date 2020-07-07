Законопроект "О медиа" – это, скорее, попытка не упростить работу СМИ, а максимально загнать ее в тесные рамки

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Медийный кот в мешке.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в эту среду планирует рассмотреть доработанный законопроект №2693-д "О медиа". В течение недели этот общественно важный проект закона внесли в Раду, довольно долгое время не регистрировали и официально не обнародовали на сайте парламента, тем самым вызывая резонанс среди общественности. Повышенное внимание общества также связано с тем, что в предыдущей редакции документа было много замечаний. Правда, они остаются и сейчас.

По сравнению с предыдущей версией в новом варианте законопроекта его действие не распространяется на иностранные медиа (нелинейные) и иностранные платформы общего доступа к информации. Кроме того, документ запрещает офшорным компаниям быть владельцами украинских телеканалов и радиостанций.

Предлагаемый закон также расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в части наложения санкций на медиа. Он получает полномочия отменять регистрацию аудиовизуальных медиа без решения суда.

Для онлайн-медиа мелкие нарушения будут наказываться пятью минимальными зарплатами, значительные – от пяти до 10 размеров минимальных зарплат, а грубые – до 15 таких зарплат. Так, к значительным нарушениям относится обнародование запрещенной информации – в частности, любого положительного упоминания о коммунистических деятелях СССР, а также высказываний или материалов, которые унижают или демонстрируют пренебрежение к государственному языку. К грубым нарушениям относится обнародование информации, касающейся государства-агрессора. В частности, речь идет о призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины, объявлению или ведению войны, нарушению территориальной целостности Украины.

Да, вершина этого айсберга, на первый взгляд, довольно правильная в своей основе, но методы, согласно которым будут реализовывать закон, четко не прописаны. Об этом, в частности, говорят представители СМИ, Национальный союз журналистов Украины, эксперты...

В законопроекте нечетко сформулированы требования к медиа, которые предоставляют органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Нет сомнений, что такие полномочия будут использованы для контроля над выражением политических мнений, критики партий или должностных лиц. В этом контексте стоит взглянуть на международные соглашения, которые четко прописывают, что высказывания противоречивых мнений, при условии отсутствия призывов к насилию или дискриминации, не должны подлежать ограничению.

Еще одной угрозой является то, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, полномочия которого предлагают расширить до таких, которые будут выходить за пределы, определенные Конституцией Украины, останется политическим органом, отбор кандидатур в который станет еще более произвольным.

До боли абсурдны и пункты законопроекта, которые предусматривают возможность блокировки любого в интернете, даже если это не средство массовой информации. Ведь электронные ресурсы, которые не являются СМИ, фактически не подпадают под компетенцию Нацсовета. Кроме того, эта структура получает возможность отмены регистрации медиа на основании ряда сформулированных причин, может привести к запрету всего содержания СМИ в течение неопределенного времени. А это не что иное, как ограничение права на свободу выражения, которое может использоваться как инструмент цензуры.

Изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, – это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно и без внешнего вмешательства выполнять свою работу. Другие инициативы, которые, собственно, и изложены в предлагаемом законопроекте, являются, скорее, попыткой не упростить работу СМИ, а максимально загнать ее в тесные рамки.

В свое время Украина декриминализировала ответственность за клевету и оскорбление, продемонстрировав таким образом всему миру готовность развиваться демократическим путем. Наше государство также выразило готовность гармонизировать свое законодательство с законодательством ЕС об аудиовизуальных медиауслугах. Делая многочисленные, порой очень сложные, шаги на пути к свободе слова, мы все же приближались к основам демократического общества и зарождению медиарынка...

Следовательно, возникает очень тревожный вопрос, на который, пожалуй, каждый должен пока искать ответ самостоятельно – почему именно сейчас мы начинаем делать шаги назад? Неужели только ради тех чиновников, которые очень болезненно читают социальные сети, смотрят только сюжеты, которые сами же заказали, и ограниченно общаются с журналистами, потому что боятся неудобных вопросов и критики со стороны СМИ и общества? Не думаю, что несколько перепуганных чиновников должны быть той причиной, которая будет тянуть Украину в пропасть цензуры, авторитаризма и преследований за высказывания.

Источник: "ГОРДОН"