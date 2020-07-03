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ПРОИСШЕСТВИЯ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рада уволила главу НБУ. Зеленская выздоровела от COVID-19. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 3 июля.

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Ключевые новости пятницы
Ключевые новости пятницы
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України/ Flickr, / Олена Зеленська / Facebook

Увольнение Смолия

Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Перед заседанием Рады банкир отчитался о своей работе и заявил, что представители властей требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

COVID-19 в мире

За последние сутки коронавирусом в мире заразилось 174 тыс. человек. Жертвами COVID-19 стали 520 785 человек (+5 тыс. человек), выздоровел 5 724 851.

В США за сутки коронавирусом заразилось более 55 тыс. человек. Это абсолютный рекорд в мире с начала пандемии.

Коронавирус в Украине 

За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 876 человек, 27 больных умерли – это один из самых высоких показателей смертности от коронавируса за сутки с начала эпидемии. Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 46 763.

Зеленская выздоровела от COVID-19

Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от COVID-19 и выписалась из больницы. Супруга президента продолжит лечение дома от вызванной коронавирусом двухсторонней пневмонии.

Новый премьер-министр во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром страны. Его назначили спустя несколько часов после отставки Эдуара Филиппа, который был избран мэром Гавра.

Изъятие приборов ВСУ

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что изъятие приборов следователями ГБР подорвало боевую готовность страны

Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, которые допустили изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Следователей, причастных к изъятию военных приборов из воинских частей ВСУ, и руководство территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком, отстранили от должностей. 

Ликвидация последствий наводнения на западе Украины

Жителям западных областей, которые потеряли дома из-за наводнения, выплатят по 300 тыс. грн, по 50 тыс. грн выдадут на капитальный ремонт. Семьям, которые в результате стихии потеряли родственников, выплатят по 200 тыс. грн.

Теги: США, Украина, Франция, инфляция, смерть, наводнение, НБУ, эпидемия, экономика, военные, ПВО, деньги, правоохранители, Владимир Зеленский, ВСУ, выплаты, украинец, увольнение, Яков Смолий, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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