Зеленский поручил правоохранителям дать оценку действиям работников ГБР, которые изъяли военные приборы у ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет под личный контроль ситуацию с изъятием военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины сотрудниками Государственного бюро расследований.

Зеленский: Руководителям СБУ и ГБР – немедленно принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, которые допустили изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Об этом 3 июля в Facebook сообщает Офис президента.

Отмечается, что глава государства выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР, которые повлияли на выполнение задач по обеспечению противовоздушной обороны Украины.

"Руководителям СБУ и ГБР – немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", – заявил Зеленский.

Об изъятии клистронов – важных приборов для ЗРК С-300 – в воинских частях Воздушных сил ВСУ стало известно 2 июля. По информации журналиста Юрия Бутусова, ГБР пытается найти информацию о злоупотреблениях команды бывшего президента Петра Порошенко в оборонных закупках, но при этом проявляет вопиющую некомпетентность и равнодушие.

Главное следственное управление ГБР открыло по факту изъятия клистронов уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками бюро и Службы безопасности Украины (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Вечером 2 июля ГБР вернуло в воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины элементы зенитно-ракетных комплексов, которые были изъяты во время обысков.