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ГБР вернуло изъятые приборы военным и открыло дело против своих сотрудников

Должностные лица Государственного бюро расследований Украины, которые причастны к изъятию элементов зенитно-ракетных комплексов в частях Воздушных сил Вооруженных сил Украины, на время служебной проверки отстранены от работы.

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ГБР изъяло приборы к ЗРК С-300, но вскоре вернуло их военным
ГБР изъяло приборы к ЗРК С-300, но вскоре вернуло их военным
Фото: depositphotos.com

Государственное бюро расследований Украины вечером 2 июля вернуло в воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины элементы зенитно-ракетных комплексов, которые были изъяты во время обысков. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба ГБР.

"По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил ВСУ в Госбюро расследований началось служебное расследование, на время которого должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем увольнении", – заявили в бюро.

Кроме того, Главное следственное управление ГБР открыло по факту изъятия клистронов уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками бюро и Службы безопасности Украины (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Об изъятии клистронов – важных приборов для ЗРК С-300 – в воинских частях Воздушных сил ВСУ стало известно 2 июля. По информации журналиста Юрия Бутусова, бюро пытается найти информацию о злоупотреблениях команды бывшего президента Петра Порошенко в оборонных закупках, но при этом проявляет вопиющую некомпетентность и равнодушие. 

Теги: Украина, ВСУ, Государственное бюро расследований, уголовное производство, ГБР
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