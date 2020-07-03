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"Подрыв боеготовности и возможная утечка секретной информации". Министр обороны прокомментировал изъятие следователями ГБР приборов из частей ПВО

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что оценку действиям следователей Государственного бюро расследований, которые изъяли сверхвысокочастотные приборы в войсках противовоздушной обороны, должны дать правоохранительные органы.

Таран: Единственное, что мы можем это провести служебное расследование
Таран: Единственное, что мы можем – это провести служебное расследование
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что изъятие следователями Государственного бюро расследований сверхвысокочастотных приборов (клистронов) в войсках противовоздушной обороны подорвало боевую готовность страны. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"В настоящее время та информация, которой я владею, позволяет мне сделать вывод, что несогласованность действий сотрудников военной контрразведки и других заинтересованных структур привели, во-первых, к подрыву боевой готовности частей противовоздушной обороны, во-вторых, созданию возможности утечки информации, которая относится к грифованной", – сказал министр.

Он не уточнил, к кому могла попасть секретная информация, "это вопрос к Службе безопасности Украины".  

По мнению Тарана, оценку действиям ГБР должны дать правоохранительные органы, а не Министерство обороны.

"Я хочу подчеркнуть, что Министерство обороны не дает правовую оценку [действиям ГБР]... Минобороны не проводит досудебное следствие. Единственное, что мы можем,  это провести служебное расследование", – сказал министр. 

Он сообщил, что Министерство обороны изучает возможность обращения в компетентные органы. 

1 июля следователи ГБР во время обысков у зенитчиков Хмельницкой, Одесской и Херсонской областей изъяли клистроны, являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что следователи инкриминируют должностным лицам ВСУ существенные нарушения при закупке приборов. При этом в командовании отметили, что отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны. 

Вечером 2 июля стало известно, что клистроны возвращают в воинские части. В ГБР пообещали дать оценку правомерности действий своих сотрудников, которые проводили обыски. 

После заявления ГБР командование Воздушных сил убрало свой пост в Facebook о нанесении вреда обороноспособности страны и опубликовало новый, в котором сообщило, что консенсуса удалось достичь благодаря резонансу и оживленному обсуждению в обществе.

По информации главного редактора издания "Цензор.НЕТ", военного журналиста Юрия Бутусова, клистроны были изъяты, поскольку ГБР пытается найти информацию о злоупотреблениях команды бывшего президента Петра Порошенко в оборонных закупках, но при этом проявляет вопиющую некомпетентность и равнодушие.

Теги: СБУ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, ПВО, Андрей Таран, Воздушные силы Украины, ГБР
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