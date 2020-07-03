Макрон назначил нового премьер-министра Франции

Назначенный премьер-министром Франции Жан Кастекс координировал правительственную программу выхода страны из карантина.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром страны. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

"Президент республики назначил господина Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", – сказано в сообщении.

Новый глава правительства был назначен спустя несколько часов после отставки Эдуара Филиппа, который был избран мэром Гавра.

Как пишет RFI, Кастекс – представитель правой партии "Республиканцы", мэр городка Прад в Восточных Пиренеях. Он координировал правительственную программу выхода страны из карантина и имеет "репутацию опытного и эффективного управленца".