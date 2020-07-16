Бывший глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что из-за инициативы нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса по "зеленым" тарифам Украина может потерять $5 млрд.

Предложение нардепов в нарушение договоренности правительства с инвесторами снизить "зеленый" тариф на 40–50% обойдется Украине в $5 млрд. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

"Если они нас догонят, я не смогу поручиться за целость вашего пенсне". Идеи [нардепа от "Слуги народа" Андрея] Геруса снизить на 40–50% тарифы равносильны "ПриватБанку №2", то есть еще $5 млрд убытков для Украины. Безнаказанность позволяет людям тестировать новые грани возможного и невозможного. Лавры [бизнесмена Игоря] Коломойского как чемпиона по разрушениям не дают Герусу покоя", – заявил Вовк.

В пятницу ожидается голосование во втором чтении по законопроекту №3658, который предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины, международным инвесторами, при посредничестве Европейского энергосообщества.

Вовк в своем посте опубликовал ссылку на новость о том, что якобы Герус обсуждал с нардепом от группы "За майбутнє" Игорем Палицей, которую в СМИ связывают с Коломойским, поправку к законопроекту – снижение тарифа на 40–50%.

3 июля нардепы проголосовали за этот законопроект в первом чтении.

Секретариат Энергетического сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику и подготовку законопроекту №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем "зеленой" энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины законопроект должен быть принят в парламенте до каникул, которые начинаются в середине июля.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно, писал "Укринформ".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Энергетическая отрасль Украины переживает кризис, государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику превысили 17 млрд грн.