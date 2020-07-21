В Шевченковском райсуде Киева обнаружили COVID-19

Для обеспечения безопасности посетителей и работников в Шевченковском райсуде попросили воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия.

В суде попросили воздержаться от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений Фото: depositphotos.com

У одного из работников Шевченковского районного суда Киева обнаружили COVID-19. Об этом 20 июля сообщила пресс служба суда в Facebook.

"Работники, которые непосредственно контактировали с больным, отправлены на самоизоляцию с их последующим тестированием на COVID-19. Сейчас руководством решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде", – говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности посетителей и работников суда попросили воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.

Администрация суда попросила все заявления или другие обращения подавать через почтовый ящик, размещенный в фойе суда, сервисы "Электронного суда", на электронную почту [email protected] или через факс.

За последние сутки в Украине выявлено 673 новых случая заболевания COVID-19. Всего количество инфицированных достигло 60 166 человек, из них 32 199 больных вылечили, а 1518 умерли.