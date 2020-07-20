Сдать ПЦР-тест на COVID-19 можно в аэропортах Львов, Борисполь и Харьков, сообщает "Украерорух".

Стоимость сдачи ПЦР-теста в украинских аэропортах варьируется в диапазоне от 1500 до 2100 грн Фото: Украерорух/UkSATSE / Facebook

В Украине пункты тестирования на коронавирус открыли в трех аэропортах. Об этом 20 июля в Facebook сообщает "Украерорух".

"Прекратить самоизоляцию тем, кто прибывает в Украину из стран "красной" зоны, можно после получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Недавно появилась возможность пройти тестирование сразу в аэропорту", – говорится в сообщении.

16 июля открылся пункт тестирования в аэропорту Львов. Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 минут. Оплатить тест можно только через интернет-страницу лаборатории. Стоимость тестирования – 1500 грн.

17 июля тестировать пассажиров на коронавирус методом ПЦР начали в аэропорту Борисполь. Тестируют как прилетающих, так и улетающих из Украины пассажиров. Результаты готовятся в течение суток. После этого справка на английском языке с ответом направляется на указанный пассажиром электронный адрес. Стоимость услуги – 1500 грн. Оплата возможна только банковской картой. Продолжительность тестирования составляет 10–15 минут.

С 18 июля тесты на COVID-19 начали делать в аэропорту Харьков. Услуга предоставляется пассажирам, которые прибыли из стран "красной" зоны и должны пройти самоизоляцию. Стоимость услуг зависит от времени сдачи анализов. В период с 8.00 до 21.59 – 1800 грн, с 22.00 до 7.59 – 2100 грн. Оплата производится банковской картой или наличными.

Обязательным условием для въезда иностранцев в Украину является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания COVID-19. Граждане, которые приезжают из стран "красной" зоны в Украину, должны проходить обсервацию в течение 14 дней с использованием приложения "Дій вдома". Граждане "зеленых" стран, могут приезжать беспрепятственно при наличии страхового полиса. Список "красных" и "зеленых" стран формирует Минздрав Украины.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

С 5 июня в Украине возобновилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня начаты международные рейсы.

14 июня министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что с 15 июня для пассажиров из разных стран при прибытии в Украину будут действовать разные правила.