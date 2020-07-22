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Андрей Волянский
Андрей Волянский

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук.


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Даже если COVID-19 заболели в 10 раз больше людей – это лишь 2% населения планеты. Разговоры о прохождении первой волны – преждевременны

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Преодолена отметка "15 млн инфицированных". Половина приходится на три страны – США, Бразилия, Индия.

Первые 5 млн были зафиксированы 20 мая, 10 миллионов – 28 июня. Следует понимать условность этих цифр, так как выявляется небольшая часть инфицированных и реальное их количество определяется с помощью последующих тестов на наличие IgG.

15 миллионов – это очень-очень мало для 7,8 млрд населения Земли. Даже если реальное количество людей, уже встретившихся с вирусом, в 10 раз больше (150 млн) – это лишь 2% населения планеты. То есть разговоры о прохождении миром первой волны – преждевременны. В некоторых локациях находят антитела у 20% и более населения, в этих случаях можно говорить о формировании относительной коллективной защиты.

Количество летальных исходов растет довольно равномерно и достигло 620 тыс., что составляет около 2% мировой летальности. До начала осени этот показатель увеличится до 800 тыс., а вот холодный период в Северном полушарии может значимо увеличить летальность, связанную с COVID-19.

Третий этап клинических исследований нескольких вакцин-лидеров, который начинается в эти дни, позволит увидеть реальную (полевую) эффективность вакцин (не выработка антител, а невосприимчивость к вирусу) в разных возрастных группах и разных группах медицинского риска.

Не теряем оптимизм и спокойствие, не забываем, что встреча с коронавирусом летом менее опасна, проверяем наличие антител.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: медицина, население, Андрей Волянский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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