Швейцария разрешила въезд неженатым парам, которых разлучил коронавирус

Швейцарские власти поддержали инициативу LoveIsNotTourism, которую начали в Дании, Норвегии и Австрии. Правительство разрешило въезд в страну негражданам для воссоединения со своими партнерами в Швейцарии.

Швейцария ослабила ограничения для не состоящих в браке пар Фото: EPA

Швейцарские власти в порядке исключения разрешили въезжать в страну негражданам стран Евросоюза, чьи партнеры живут в Швейцарии. Об этом сообщает швейцарский журнал The Local.

Правительство Швейцарии поддержало инициативу LoveIsNotTourism, которую начали в Дании, Норвегии и Австрии. Ее суть заключается в том, чтобы государства делают исключение и снимают ограничения на въезд для не состоящих в браке пар.

Заместитель директора Государственного секретариата по миграции Барбара Бюше сообщила, что условия для въезда таким парам изменят как можно скорее.

Власти Швейцарии установили строгие критерии на воссоединение со своими партнерами в Швейцарии. В инициативе LoveIsNotTourism не смогут участвовать пары, которые ни разу не виделись или познакомились по интернету.

В Швейцарию не пустят тех, кто попытается иммигрировать в Швейцарию под видом воссоединения. Это проверят сотрудники МИД и Миграционной службы страны, уточнила Бюше.

В Швейцарию сейчас могут въезжать граждане Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. В страну также разрешен въезд жителям некоторых стран, не входящих в Шенгенскую зону (Болгария, Ирландия, Хорватия, Румыния и Кипр).