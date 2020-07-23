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Ляшко рассказал, сколько каждый украинец заплатит за вакцину от коронавируса

В Украине желательно вакцинировать от COVID-19 100% населения, сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его подсчетам, одна доза вакцины, которая будет выпущена в 2021 году, обойдется в 500 грн, а прививок нужно будет две.

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Украина ведет переговоры с Китаем о заказе вакцины
Украина ведет переговоры с Китаем о заказе вакцины
Фото: depositphotos.com

Необходимая доза вакцины от COVID-19 будет стоить украинцу ориентировочно 1000 грн. Об этом в интервью "UA:Українське радіо" 22 июля сказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Сегодня размещаются заказы на вакцину. Нам также прислали определенное коммерческое предложение. Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первые, кто озвучил, – компания из Китая. Они уже на третьей клинической стадии, первые среди разработчиков в списке ВОЗ. Они говорят, что вакцина будет стоить около $20. Около 500 грн одна доза, а их вакцина будет требовать двукратного введения", – сказал Ляшко.

Чиновник подчеркнул, что препарат еще не зарегистрирован и инструкции к нему пока нет.

По его словам, в первую очередь следует вакцинировать медиков, сотрудников силовых структур, пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.

"Нам нужно на 100% вакцинировать все население Украины, чтобы не было распространения коронавируса. Но мы понимаем, что будут ограничения, поскольку всегда есть медицинские противопоказания к вакцинации", – отметил главный санврач Украины.

Он думает, что первые вакцины появятся в мире весной 2021 года.

Глава Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери ранее сообщал, что вакцина от коронавируса в лучшем случае будет готова в следующем году. По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2/COVID-19 по всему миру, более 20 из них находятся на завершающих стадиях испытаний.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: ВОЗ, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко
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