Британские ученые заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях

Ученые из Оксфордского университета заявили, что иммунный ответ выработался у всех участников первого этапа клинических испытаний потенциальной вакцины от коронавируса.

Ученые из Оксфордского университета (Великобритания) сообщили об успешном окончании первого этапа клинических испытаний потенциальной вакцины от коронавируса на людях. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

Вакцину AZD1222, созданную на основе аденовируса шимпанзе, испытывали на 1077 добровольцах в апреле – мае 2020 года.

Авторы заявляют, что у всех участников исследования после вакцинации наблюдался "гуморальный и клеточный иммунный ответ", сопровождавшийся легкими или средней тяжести побочными эффектами. Чаще всего испытуемые сообщали о боли в месте прививки, лихорадке, ознобе, мышечных и головных болях, а также недомогании. Прием парацетамола ослаблял эти симптомы, сказано в результатах.

В целом, заявили авторы, вакцина доказала безопасность, поэтому скоро ученые приступят к следующей стадии испытаний.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

Глава Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери ранее сообщал, что вакцина от коронавируса в лучшем случае будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2/COVID-19 по всему миру, более 20 из них находятся на завершающих стадиях испытаний.