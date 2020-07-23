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"Вопросы жизни и смерти". Глава ВОЗ рассказал о новых нормах жизни в условиях пандемии

Пандемия коронавируса разрушила жизни миллиардов людей по всей планете, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Гебрейесус: Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но пути назад нет
Гебрейесус: Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но пути назад нет
Фото: EPA

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что пандемия коронавирусной инфекции уже изменила образ жизни человечества. Об этом он сказал на пресс-конференции 23 июля. Стенограмма брифинга опубликована на сайте ВОЗ.

"Пандемия разрушила жизни миллиардов людей. Многие сидели дома месяцами. Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но возврата к прежнему [образу жизни] нет. Пандемия уже изменила наш образ жизни", – заявил Гебрейесус.

Он назвал "поиск путей для безопасной жизни" частью приспособления к новым нормам в условиях пандемии.

"Мы просим всех относиться к решениям о том, куда идти, что делать и с кем встречаться, как к решениям жизни и смерти. Потому что так и есть. Это может быть не ваша жизнь, но ваш выбор может повлиять на жизнь или смерть кого-то, кого вы любите, или совершенно незнакомого человека", – отметил глава ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 июля в мире коронавирусом заразилось 15 301 530 человек, из них умерли 625 005, выздоровели 8 713 304, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Теги: ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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