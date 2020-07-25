Кабмин опубликовал постановление о новых правилах карантина в Украине

С 1-го по 31 августа на территории Украины будет действовать адаптивный карантин с разделением регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню распространения коронавируса.

Карантин в Украине будет действовать как минимум до 31 августа Фото: EPA

Кабинет Министров Украины опубликовал постановление от 22 июля, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается с 1-го до 31 августа. Документ доступен на правительственном портале.

"В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах региона устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", – сказано в постановлении.

Как объяснял министр здравоохранения Украины Максим Степанов, уровень эпидопасности "будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных".

"Базовым уровнем мониторинга является мониторинг на уровне области показателей, которые используются и сейчас: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не более 11% и показатель динамики роста случаев инфицирования не более 10%", – заявлял он на заседании Кабмина 22 июля.

Когда все показатели находятся в пределах нормы, область и все районы области включаются в "зеленую" зону. Если в течение пяти дней показатели превышают допустимый уровень, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может перевести регион в "желтую", "оранжевую" или "красную" зону.

Также постановлением определены минимальные (для регионов из "зеленой" зоны) и максимальные (для "красной" зоны) карантинные ограничения. До окончания карантина на всей территории страны запрещено находиться в общественных местах без масок или респираторов, выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность, проведение культурно-массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 м². Также запрещено перевозить в общественном транспорте пассажиров больше, чем мест для сидения.

При ухудшении эпидситуации ограничения ужесточаются, вплоть до приостановки транспортного сообщения и деятельности отдельных субъектов хозяйствования.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

По состоянию на 24 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 62 823 (+972), 1571 из них умер (+20), 34 886 выздоровели (+886).