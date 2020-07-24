Кабмин Украины распределил все деньги из фонда борьбы с COVID-19

16 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией были выделены для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, выплаты им повышенной зарплаты и закупки для больниц необходимого оборудования.

По состоянию на 24 июля Кабинет Министров Украины распределил все 66 млрд грн средств фонда борьбы с COVID-19. Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Кассовые расходы средств фонда по состоянию на 23 июля составили 9,8 млрд грн.

Еще 16 млрд грн были выделены для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Для финансирования фонда по безработице выделили около 7 млрд грн, из которых 2,7 млрд грн – на пособие по частичной безработице. Еще 1,2 млрд грн выделено Минсоцполитики для физических лиц – предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд грн направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд грн пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

13 апреля Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

Кроме того, 18 июня Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.