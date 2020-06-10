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Кабмин выделил МВД Украины почти 3 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом

Деньги из фонда борьбы с эпидемией COVID-19 предназначены для выплат сотрудникам подразделений МВД Украины, которые непосредственно заняты "в работах по ликвидации заболевания", говорится в решении правительства.

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МВД Украины, возглавляемое Арсеном Аваковым, получило 2,7 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом
МВД Украины, возглавляемое Арсеном Аваковым, получило 2,7 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины решил выделить Министерству внутренних дел 2,7 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом. Как сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, такое решение было принято на заседании правительства 10 июня.

Деньги будут распределены между сотрудниками структурных подразделений МВД, которые "непосредственно заняты в работах по ликвидации" эпидемии коронавируса.

Так, аппарат МВД получит 171,08 млн грн, Нацгвардия – 125,1 млн грн, администрация Госпогранслужбы – 103,77 млн грн, Госслужба по чрезвычайным ситуациям – 51,3 млн грн. Основная часть суммы – 2,25 млрд грн – будет направлена на выплаты сотрудникам Национальной полиции.

О том, что МВД запросило около 2,5 млрд грн из спецфонда, 9 июня сообщила экспертная организация StateWatch

В обращении МВД отмечается, что "средства в размере 2,5 млрд грн планируется направить на выплату доплат в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

13 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в закон Украины о государственном бюджете на 2020 год и создала фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн (в поданном в марте проекте закона на эти цели предлагалось выделить 97,1 млрд грн).

22 апреля Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств фонда. Деньги из фонда было решено направить на помощь гражданам в связи с пандемией и на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19.

По состоянию на 1 июня правительство потратило почти половину средств фонда.

Теги: МВД, Украина, Кабинет Министров, ГСЧС, эпидемия, полиция, Госпогранслужба, Национальная гвардия, Алексей Гончаренко, Нацполиция, пандемия, коронавирус
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