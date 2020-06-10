Эмине Джапарова назначена первым замглавы МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Эмине Джапарова будет первым представителем крымскотатарского народа во внешнеполитическом ведомстве.

Кабинет Министров Украины 10 июня назначил Эмине Джапарову первым заместителем министра иностранных дел. Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Команда пополнилась сильным игроком. Эмине будет курировать такие направления: публичная дипломатия, международные организации, государственный протокол, Крым. Но первый заместитель – это, конечно, намного больше, и сама дипломатическая жизнь ставит дополнительные задачи", – написал он.

Кулеба добавил, что "небезосновательно ждет драйва, системности и результатов по всем направлениям".

18 мая на встрече с представителями крымскотатарского народа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Джапарова будет назначена первым заместителем министра иностранных дел Украины. Глава государства отметил, что "представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне".

Кулеба отмечал, что Джапарова станет первым представителем крымскотатарского народа во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Джапарова – украинская активистка и журналистка крымскотатарского происхождения. С 2015-го по 2019 год работала в ныне расформированном Министерстве информационной политики.

В 2011–2015 годах работала на крымскотатарском телеканале ATR и "Радіо Свобода".