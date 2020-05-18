Джапарова будет первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии

Министр иностранных дел Украины. Автор книги "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ".
Новости полетели, поэтому сделаю короткий анонс: надеюсь, Эмине Джапарова быстро пройдет все процедуры назначения и вскоре станет моим первым заместителем.
Спасибо Владимиру Зеленскому за поддержку ее кандидатуры. Эмине будет первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии.
Первый заместитель министра – это особая должность в системе. Там много пространства для действий и много ответственности за результат. В ее портфолио будет не только Крым. Еще будет публичная дипломатия. И еще много чего важного. Но об этом уже после назначения.
Источник: Dmytro Kuleba / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора