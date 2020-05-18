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Зеленский объявил о создании рабочей группы для решения проблем крымских татар

На встрече с представителями крымскотатарского народа президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинские власти хотят поддержать крымских татар "не только на словах, но и действиями на законодательном уровне".

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В Офисе президента прошла встреча Зеленского и представителей крымскотатарского народа
В Офисе президента прошла встреча Зеленского и представителей крымскотатарского народа
Фото: president.gov.ua

В Украине будет создана рабочая группа, целью которой будет "решение проблемных вопросов крымскотатарского народа". Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом президент Владимир Зеленский заявил 18 мая на встрече с представителями крымскотатарского народа.

"Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, но и действиями на законодательном уровне", – сказал Зеленский, обращаясь к крымским татарам.

Для этого, сказал он, в Офисе президента будет создана рабочая группа. "Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались ими и очень быстро двигались", – отметил глава государства. Зеленский не назвал состав группы, но подчеркнул, что в нее будут включены и крымские татары.

На этой встрече Зеленский объявил о готовящемся назначении украинки крымскотатарского происхождения Эмине Джапаровой первым замминистра иностранных дел, а также о намерении предоставить статус государственных мусульманским праздникам Курбан-байрам и Ураза-байрам.

Кроме того, Зеленский сообщил, что по договоренности с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Херсонской области будут построены 500 квартир для переселенцев из Крыма, и предложил обсудить в рабочей группе детали выделения жилья для крымских татар.

Также, заявил президент, в Киеве планируют построить новую мечеть. Зеленский заявил, что "ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его".

Лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев выразил надежду, что "тема Крыма, тема возвращения в Украину и восстановления территориальной целостности Украины никогда не исчезнет с повестки дня руководства нашего государства".

11 мая 1944 года глава СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым они начали после 1990 года.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 2017 году Всемирный конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию геноцидом.

Теги: Крым, Украина, Мустафа Джемилев, крымские татары, Владимир Зеленский, Эмине Джапарова
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