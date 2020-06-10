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Кабмин Украины выделил 2,9 млрд грн Фонду соцстрахования по безработице

Помощь Фонду соцстрахования по безработице предоставлена "на безвозвратной основе", сказано в решении украинского правительства.

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Кабмин предоставил 3 млрд грн Фонду соцстрахования по безработице
Кабмин предоставил 3 млрд грн Фонду соцстрахования по безработице
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины выделил около 3 млрд грн Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Как сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, такое решение было принято на заседании правительство 10 июня.

"Кабмин выделил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства из фонда борьбы с коронавирусом 2,97 млрд грн для оказания финансовой помощи на безвозвратной основе Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы", – написал он.

13 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что количество официально зарегистрированных безработных в Украине за время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, выросло на 197 тыс. – до 486,7 тыс. человек.

При этом реальное количество неработающих граждан правительство оценивает в 2 млн.

Теги: Украина, Кабинет Министров, безработица, эпидемия, экономика, Алексей Гончаренко, Денис Шмыгаль, Кабмин, коронавирус
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