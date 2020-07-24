В Украине число выявленных заболевших COVID-19 за сутки снова приближается к 1000

По состоянию на утро 24 июля в Украине общее число случаев COVID-19 достигло 62 823, летальных случаев 1571, выздоровели 34 886 человек.

23 июля в Украине было зафиксировано 20 летальных случаев Фото: depositphotos.com

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 972 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Это самый высокий показатель заболеваемости за июль. Накануне этот показатель равнялся 856.

За указанный период от COVID-19 умерли 20 человек, выздоровели 886.

Так, общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло в стране 62 823, летальных случаев 1571, выздоровели 34 886. Продолжают болеть 26 366 пациентов.

Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили во Львовской области (126) и Киеве (118). Ни одного случая не выявлено в Кировоградской и Херсонской областях.

На стационарном лечении по состоянию на сегодня находится 3896 человек, из них 91 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4,1%), Харьковской, Полтавской и Черновицкой областях (по 3,8%).

За весь период эпидемии в Украине COVID-19 заболело 4465 детей и 8169 медиков.

За последние сутки было проведено 16 323 теста методом полимеразной цепной реакции.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, по состоянию на утро 24 июля во всем мире коронавирусом заразилось 15 446 800 человек. Жертвами COVID-19 стали 632 178 человек, выздоровело 8 763 796 человек.