Карантин в Украине продлили до конца лета

Кабинет Министров Украины изменил принцип распределения регионов для усиления карантинных мер в связи с пандемией COVID-19.

Кабинет Министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 августа 2020 года. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 22 июля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это новое постановление. Его внедрение предлагается с 1-го по 31 августа 2020 года. Оно будет регламентировать установление карантина на территории страны. В чем отличие? В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах-районах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

По словам министра, уровень распространения будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных.

"Базовым уровнем мониторинга является мониторинг на уровне области показателей, которые используются и сейчас: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не более 11% и показатель динамики роста случаев инфицирования не более 10%", – сказал он.

Министр отметил, что когда нет превышений, то область и все ее районы будут находиться в "зеленой" зоне, в которой действуют такие ограничения:

в общественных зданиях обязательно ношение маски или респиратора;

проведение массовых мероприятий разрешено с наполненностью не более одного человека на 5 м²;

в кинотеатрах или театрах наполненность не должна превышать 50%;

перевозка пассажиров разрешена только на сидячих местах.

"Регионы, которые постоянно находятся в "зеленой" зоне, не нуждаются во вмешательстве или усилении противоэпидемических мер на национальном уровне. Если индикаторы меняются пять дней подряд, то регион или отдельная административно-территориальная единица переходит в "желтый", "оранжевый" или "красный", – добавил министр.

Проект поддержали с доработкой в однодневный срок.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 829 человек. Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло в стране 60 995, из них 1534 – умерли.