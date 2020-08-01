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ПОЛИТИКА

"Никакого намека на политику". Степанов прокомментировал разделение Украины на зоны распространенности COVID-19

В Луцке и Тернополе выразили удивление внесением их городов в "красную" зону распространения коронавируса. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что распределение автоматическое.

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Степанов утверждает, что распределение регионов на зоны систематизировано
Степанов утверждает, что распределение регионов на зоны систематизировано
Фото: moz.gov.ua

В распределении областей Украины на зоны по распространенности коронавирусной инфекции политического подтекста нет. Об этом 1 августа в ходе рабочей поездки в Ровенскую область заявил журналистам министр здравоохранения Максим Степанов, информирует сайт Кабинета Министров.

"Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить "зеленый", или "желтый", или "красный" уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет – здоровье и безопасность украинцев", – сказал он.

По словам министра, уровень распространения COVID-19 в каждом регионе происходит автоматически.

"Там четко все систематизировано, нет человеческого фактора. Есть цифры, которые отражают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе", – подчеркнул Степанов.

Он считает, что накануне местных выборов в Украине будут политические спекуляции, связанные с карантинными ограничениями из-за коронавируса.

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую". Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в "красную" зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

31 июля недовольство внесением в "красную" зону выразили в Луцке и Тернополе.

По состоянию на 1 августа число случаев COVID-19 в Украине составляет 71 056. 1709 больных умерли, 39 308 выздоровели.

Теги: выборы, здоровье, правительство, карантин, политика, ограничения, Максим Степанов, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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