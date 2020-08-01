В Луцке назвали непонятным решение отнести город к "красной" зоне распространения коронавируса

Советник мэра Луцка Игорь Полищук заявил, что власти города не ужесточат карантин, пока не будет официально введено чрезвычайное положение. Решение внести Луцк в "красную" зону было принято "без каких-либо особых причин", считает он.

Луцк безосновательно отнесли к "красной" зоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом 31 июля заявил в Facebook советник мэра города Игорь Полищук.

"Государственная комиссия ТЭБ и ЧС (орган с не совсем понятным правовым статусом) без каких-либо особых причин отнесла наш город Луцк с 3 августа к "красному" уровня эпидемической опасности. Истинные мотивы такого решения непонятны, ведь в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось", – написал он.

Советник мэра подчеркнул, что "красный" уровень означает – нужно остановить общественный транспорт, закрыть детские сады, учреждения общественного питания, гостиницы и другое, "что, в свою очередь, приведет к отсутствию работы и средств к существованию у тысяч жителей города и еще большим недопоступлениям в городской бюджет и приведет к огромным неудобствам и проблемам для десятков тысяч жителей лучан".

"Непутевые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавирусу и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране. Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением", – заявил Полищук.

По его словам, "если центральная власть хочет работать по закону – пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения".

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую". Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в "красную" зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

В Украине по состоянию на 31 июля коронавирус подтвержден в 69 884 случаях, с начала эпидемии скончалось 1693 пациента, выздоровело 38 752 человека.