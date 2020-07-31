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Украину поделили на зоны распространения COVID-19. Инфографика

Министерство здравоохранения Украины опубликовало 31 июля карту страны, на которой обозначены четыре зоны распространения коронавирусной инфекции. Худшая ситуация ("красная" зона) с COVID-19 – в трех регионах, расположенных в Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях. На карте также обозначены "оранжевая", "желтая" и "зеленая" – наиболее благополучная – зоны.
 
| Вчера 19.18 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
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Инфографика: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook
Инфографика: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook
Все случаи коронавируса в Украине. Интерактивная карта
Теги: Украина, Министерство здравоохранения, карта, инфекция, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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