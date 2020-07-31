Украину поделили на зоны распространения COVID-19. Инфографика
Министерство здравоохранения Украины опубликовало 31 июля карту страны, на которой обозначены четыре зоны распространения коронавирусной инфекции. Худшая ситуация ("красная" зона) с COVID-19 – в трех регионах, расположенных в Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях. На карте также обозначены "оранжевая", "желтая" и "зеленая" – наиболее благополучная – зоны.
По состоянию на 31 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 69 884 (+1090), 1693 из них умерли (+20), 38 752 выздоровели (+598). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (8241), Львовской (9526) и Ровенской (6024) областях. "ГОРДОН" отметил на карте все случаи инфицирования.→
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