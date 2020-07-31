В Харьковской области карантин продлили до 31 августа

Решение продлить карантин в Харьковской области приняли на внеочередном заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

31 июля в Харьковской области карантин из-за коронавирусной инфекции продлили на месяц. Распоряжение об этом подписал председатель областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер.

"Установить с 1 августа до 31 августа 2020 года на территории Харьковской области карантин, продлив на территории области действие карантина, установленного постановлениями Кабинета Министров Украины от 11 марта", – говорится в документе.

В распоряжении указано, что решение продлить карантин в области приняли 30 июля на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

За последние сутки в Украине подтвердили 1090 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 69 884, с начала эпидемии скончались 1693 пациента, выздоровели 38 752 человека.

В Харьковской области на сегодня зарегистрировано 3711 случаев COVID-19. По количеству случаев область находится на девятом месте среди всех регионов (включительно с Киевом).