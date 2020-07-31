Вспышка COVID-19 в общежитии КПИ. Болезнь нашли у 133 человек

В Киеве общежитие Института специальной связи и защиты информации Киевского политехнического института имени Сикорского закрыли на карантин.

Десять студентов и одного преподавателя КПИ госпитализировали Фото: depositphotos.com

Количество больных COVID-19 в общежитии Института специальной связи и защиты информации Киевского политехнического института имени Сикорского возросло до 133. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 31 июля во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На сегодня в общежитии заболели 133 студента. Из них в больницы столицы госпитализировали 10 студентов, а также одного преподавателя. Остальные лечатся в общежитии под контролем", – сообщил Кличко.

По словам мэра, сейчас специалисты тестируют всех, кто контактировал с инфицированными. Всего в общежитии проживают 152 студента.

"После обнаружения первых больных в общежитии провели полную дезинфекцию. И делают ее регулярно. Общежитие закрыли на карантин. Возле него сегодня дежурит полиция", – добавил он.

О вспышке инфекции в общежитии КПИ впервые сообщили 26 июля. Тогда заболевание подтвердили у 52 человек.

Всего за время пандемии в столице уже 8241 подтвержденный случай заболевания COVID-19, 2941 вылечился, 132 – умерли.