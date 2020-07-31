Ущерб на 2 млн грн. Херсонский лабораторный центр закупил некачественные тесты для диагностики COVID-19 – СБУ

После раскрытия противозаконной схемы гражданам, которым были сделаны анализы некачественными тестами, провели повторную диагностику с использованием тестов, утвержденных Минздравом Украины, сообщили в Службе безопасности Украины.

Приобретенные тесты не рекомендованы к использованию Минздравом Украины Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность должностных лиц Херсонского областного лабораторного центра, причастных к приобретению некачественных тестов для диагностики COVID-19 молекулярно-генетическим методом. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 30 июля.

Госучреждение заключило договор с одной из коммерческих структур на поставку 35 тыс. единиц тест-систем. Приобретенные тесты не рекомендованы к использованию на основании исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины, сказано в сообщении.

Использование тестов могло привести к некорректным результатам диагностирования, а также привело к бюджетным потерям на более чем 2 млн грн.

После раскрытия противозаконной схемы гражданам, которым были сделаны анализы некачественными тестами, провели повторную диагностику с использованием тестов, утвержденных Минздравом Украины, отметили в СБУ.

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.