СБУ выявила масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины

В Житомирской, Ивано-Франковской и Закарпатской области чиновники лесхозов проводили незаконные рубки леса, они нанесли государству ущерб на сумму около 14 млн грн., сообщили в Службе безопасности Украины.

Служба безопасности Украины задокументировала масштабную вырубку лесов в гослесхозах на западе и севере Украины. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

"Правоохранители установили ряд фактов незаконной вырубки ценных деревьев должностными лицами лесных хозяйств. По версии следствия, их действия не только нанесли государству крупный ущерб, но и стали причиной разрушительных наводнений в этом году", – говорится в сообщении.

В Житомирской области правоохранители разоблачили незаконные рубки деревьев лесхозов при проведении оздоровления лесов. Незаконный бизнес "наладил" руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий области.

По данным СБУ, в течение трех лет служащие госпредприятия проводили незаконные рубки леса и вносили недостоверные сведения в служебную документации. Только в течение августа – сентября 2019 года они уничтожили более 300 деревьев различных пород на сумму 2,5 млн грн.

В ведомстве сообщили, что 15 фигурантам производства уже сообщили о подозрении.

"Также оперативники СБУ разоблачили должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они покрывали вырубку в том числе вековых дубов. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на более, чем 11,5 млн грн", – рассказали в СБУ.

О подозрении сообщили шести работникам лесохозяйственных предприятий.

26 июня бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов заявил, что незаконная вырубка леса за три года нанесла убытков более чем на полмиллиарда гривен.