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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ установила всех российских наемников, причастных к гибели украинских военных в ходе освобождения Лисичанска

Российские оккупанты, причастные к гибели украинских военнослужащих в Лисичанске в 2014 году, объявлены в розыск, сообщает пресс-служба СБУ.

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Следователи СБУ провели десятки экспертиз, а также опросили свидетелей и потерпевших
Следователи СБУ провели десятки экспертиз, а также опросили свидетелей и потерпевших
Фото: depositphotos.com

Сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали и объявили в розыск российских наемников, которые 23 июля 2014 года в Лисичанске Луганской области совершили вооруженное нападение на подразделение украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В результате вражеской атаки погибли полковник Александр Радиевский, подполковники Павел Сницар и Василий Спасенов, солдат срочной службы Игорь Коцяр. Ранения различной степени тяжести получили 10 других военнослужащих. Герои попали в вооруженную засаду, организованную боевиками на въезде в Лисичанск", – уточнили в СБУ.

Для изучения обстоятельств гибели и ранения украинских военнослужащих оперативники и следователи СБУ провели десятки экспертиз, а также опросили свидетелей и потерпевших. Это помогло установить персональные данные боевиков и получить доказательства их причастности к преступлению.

"Задокументировано, что в состав террористической группировки, которая совершила нападение на военнослужащих, входило двое граждан РФ – жителей города Электрогорск Московской области по прозвищам Волк и Ведун, которые принадлежали к группировке "Сибиряки". В группе также было трое местных боевиков – жители Лисичанска и Счастья. В июня 2014 года наемники прошли специальную диверсионную подготовку на военных базах в Ростовской области РФ", – говорится в сообщении.

21 июля 2020 года следователи СБУ сообщили пяти установленным боевикам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируется создание незаконных военизированных или вооруженных формирований, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и другие тяжкие последствия. Боевики объявлены в розыск.

В СБУ отметили, что 22 июля 2014 года основные силы российско-оккупационных вооруженных формирований покинули Лисичанск. Однако террористическая группа "Сибиряки" вместе с другими наиболее радикально настроенными боевиками осталась в городе. Вооруженные пулеметами, гранатометами, снайперской оружием, они, прикрываясь местным населением, атаковали украинские подразделения.

Силы антитеррористической операции полностью освободили Лисичанск от боевиков 24 июля. Уцелевшие боевики бежали на временно оккупированную территорию Луганской области или в РФ.

22 июля 2020 года Офис генпрокурора Украины сообщил о том, что боевикам, которые обстреляли группу украинских военнослужащих во время освобождения Лисичанска, объявили подозрение.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, Украина, военные, террористы, боевики, Лисичанск, война на Донбассе
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