Соглашение о перемирии на Донбассе должны подписать все участники "Нормандской четверки" – Зеленский

Подписание лидерами стран "Нормандской четверки" соглашения об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля повысит статус договоренностей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Верю, что может наступить момент, когда будет постоянное прекращение огня Фото: president.gov.ua

Лидеры стран "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) подпишут соглашение об установлении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Об этом на брифинге в Станице Луганской заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

По его словам, это повысит статус договоренностей.

"Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон нормандской группы. Верю в то, что все стороны – Украина, Франция, Германия и РФ – подпишут его и с 27-го [июля], верю, что может наступить момент, когда будет постоянное прекращение огня", – отметил Зеленский.

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Зеленский отмечал, что силы операции Объединенных сил будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.