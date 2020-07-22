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Контактная группа договорилась о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе

По информации Офиса президента Украины, перемирие на Донбассе должно начаться с 27 июля.

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Офис президента сообщил о "прорыве" на переговорах в Минске
Офис президента сообщил о "прорыве" на переговорах в Минске
Фото: EPA

Трехсторонняя контактная группа во время видеоконференции 22 июля договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Перемирие должно начаться с полуночи 27 июля.

Это решение Офис президента назвал "прорывом", достигнутым благодаря "эффективной работе украинской делегации при поддержке международных партнеров в Берлине и Париже, а также работе политических советников и глав МИД стран – участниц нормандского формата".

Кроме того, сказано в сообщении, "стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о мерах по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса".

"Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – заявили в ОП.

Кроме того, в ходе сегодняшних переговоров украинская делегация передала списки удерживаемых лиц и ожидает того же "от другой стороны".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение шести лет на Донбассе неоднократно объявлялись перемирия, однако зачастую боевики не соблюдают режим прекращения огня.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, переговоры, агрессия, аннексия, контактная группа, война на Донбассе, Офис президента Украины
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