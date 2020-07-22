Боевикам, расстрелявшим нацгвардейцев во время освобождения Лисичанска, объявили подозрение

23 июля 2014 года участники вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" устроили засаду украинским военным, которые освобождали Лисичанск Луганской области. Пятерым боевикам объявили подозрение, двое из их – россияне.

Прокуратура объявила подозрение боевикам, которые обстреляли группу украинских военнослужащих во время освобождения Лисичанска Луганской области. Об этом 22 июля сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, 23 июля 2014 года участники вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" устроили засаду на подступах к Лисичанску. Во время операции Нацгвардии Украины боевики начали вражескую атаку с применением снайперской, стрелкового и автоматического оружия. В боевом столкновении от пули снайпера погиб генерал-майор Нацгвардии Украины Александр Радиевский и еще трое военных, 11 нацгвардейцев были ранены.

Прокуроры собрали доказательства, что к преступлению причастны двое граждан Российской Федерации и трое местных жителей. Им сообщили о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей, а также в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).