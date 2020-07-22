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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

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Погибший на Донбассе медик сам вызвался идти в серую зону, чтобы спасти товарища. Не все были готовы рисковать собой, а он – был

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Сегодня в соборе святого Александра состоялось прощание с настоящим героем, морским пехотинцем Украины, гражданином Эстонии, белорусом Николаем Илиным, память и уважение к которому – это наша история.

Я посмотрел видео его последнего боевого выхода с нашлемной камеры, и картина его гибели стала во многом ясна. Эстонец был боевым медиком 137-го батальона морской пехоты. Медик должен работать с раненым, которого вынесут из боя или который придет сам. Но он получил данные, что командир разведвзвода подорвался на мине в серой зоне, и вызвался туда идти, чтобы спасти боевого товарища, если он еще жив...

Николай сделал все для выполнения задания. Он пошел сам, он подгонял других бойцов, шокированных подрывом: "Ты же морпех, вперед!", "Два раза не умирать", "Быстрей, быстрей!"... Николай пошел на огромный риск. Он пошел на абсолютно неизвестную ему местность. Пошел туда, где опасно, где недалеко противник. И даже когда поблизости послышалась стрельба, он не ушел назад, а собрал утерянные товарищами магазины и все равно упрямо пошел вперед...

Он был отлично мотивирован спасать жизни. Они шли, наспех собравшись, без управления, поддержки, с очень недостаточной подготовкой, всего четыре человека, смотреть как это все происходило очень тяжело... Обстоятельства гибели трех морских пехотинцев под Зайцево требуют детального расследования, это важно изучить и сделать выводы.

"Эстонец" рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение. И не все были готовы рисковать собой, а Николай был готов, и он пошел первым в надежде спасти раненого товарища... И подорвался на мине сам.

У него был свободный английский, польский и эстонский, паспорт Евросоюза. Но он отдал жизнь за свободу Украины на украинском Донбассе.

Он пользовался огромным уважением тех, кто его знал. Он погиб честной смертью солдата.

Почтить его память – наш долг. Светлая память, украинский воин.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Эстония, Донбасс, Юрий Бутусов, Зайцево, медики
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