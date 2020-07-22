С белорусским, украинским и эстонским флагами. В Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком. Фоторепортаж
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22 июля в римско-католическом соборе святого Александра в Киеве попрощались с военным медиком 35-й бригады морской пехоты сержантом Николаем Илиным, который погиб 13 июля во время попытки эвакуации раненого бойца в районе поселка Зайцево Донецкой области, сообщает "Новинарня".
Почтить память военнослужащего пришли его мама, близкие, друзья, действующие военные и ветераны войны, общественные активисты, представители белорусской общины, иностранные дипломаты. Среди прочих был посол Польши Бартош Цихоцкий. Гроб медика покрыли тремя флагами – украинским, эстонским и национальным белорусским. После кремации Илина похоронят на Байковом кладбище в Киеве.
Автомобиль с телом, предположительно, погибшего у Зайцево Донецкой области военного медика Николая Илина приехал на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня. Его должны доставить в больницу Красногоровки для проведения ДНК-идентификации.→
Погибшим на Донбассе 13 июля военным медиком был гражданин Эстонии Николай Илин. В 2016 году он получил гражданство после отказа от гражданства Беларуси, откуда бежал после жестокого избиения на акции протеста.→
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