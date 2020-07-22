Боевики на Донбассе девять раз за сутки обстреляли позиции подразделений ООС, есть погибший и раненый

22 июля по состоянию на 7.00 боевики на Донбассе четыре раза стреляли по позициям Вооруженных сил Украины, 21 июля было девять обстрелов за сутки, отметили в штабе операции Объединенных сил.

21 июля на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом в сводке на 7.00 среды, 22 июля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"21 июля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. ...За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил ранения", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики вели стрельбу из минометов калибра 82 мм и 120 мм, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. ...Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", – отметили в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.