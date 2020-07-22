ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе девять раз за сутки обстреляли позиции подразделений ООС, есть погибший и раненый

22 июля по состоянию на 7.00 боевики на Донбассе четыре раза стреляли по позициям Вооруженных сил Украины, 21 июля было девять обстрелов за сутки, отметили в штабе операции Объединенных сил.

На обстрелы боевиков ВСУ отвечали прицельным огнем
На обстрелы боевиков ВСУ отвечали прицельным огнем
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

21 июля на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом в сводке на 7.00 среды, 22 июля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"21 июля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. ...За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил ранения", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики вели стрельбу из минометов калибра 82 мм и 120 мм, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. ...Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", – отметили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/904359683389982

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: стрельба, боевики, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, погибшие, ранение, операция Объединенных сил, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции
Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Вертолет скорой помощи назвали в честь жены принца Чарльза
Вертолет скорой помощи назвали в честь жены принца Чарльза
Мать Маска показала его младшую сестру
Мать Маска показала его младшую сестру
"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"
"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"
Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках
Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках
Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони
Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони
Pornhub предложил малому бизнесу бесплатно рекламироваться на своем сайте
Pornhub предложил малому бизнесу бесплатно рекламироваться на своем сайте
Jerry Heil с лимонами в бюстгальтере пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
Jerry Heil с лимонами в бюстгальтере пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
"Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS