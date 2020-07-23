"Мы всегда отвечаем и очень мощно". Зеленский заверил, что военные не будут игнорировать обстрелы боевиков после начала перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не искать "зраду" в договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Украинские военные продолжат отвечать на обстрелы со стороны боевиков и российских войск и после вступления в силу режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом на брифинге в Станице Луганской заявил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию пресс-конференции ведет ТСН.

"У нас в Украине никто ничего не ждет. Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем. И отвечаем очень мощно. Поэтому тут не нужно искать никакой "зрады", – сказал он, отвечая на вопрос, как украинские военные будут реагировать на обстрелы со стороны российских оккупационных войск после вступления в силу режима полного прекращения огня с полуночи 27 июля.

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.