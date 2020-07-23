Удалили органы и кости. В штабе ООС рассказали, как боевики надругались над телом убитого медика

Тела погибших на Донбассе медика Николая Илина и сержанта Ярослава Журавля передали украинской стороне без их военной формы.

Боевики разрезали тело убитого под Зайцево Донецкой области медика Николая Илина. Об этом "BBC Україна" сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В ООС отметили, что тела погибших военных – медика Илина и сержанта Ярослава Журавля – на момент передачи украинской эвакуационной группе "Эвакуация-200" имели необратимые трупные изменения. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что их не хранили по всем правилам в морге.

Кроме того, погибшие были без своей военной формы. Больше всего пострадало тело Илина, которое боевики разрезали.

"Установить, из какого оружия был убит военный медик, по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также поражающие элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области", – сообщили в ООС.

Также в ООС раскрыли подробности гибели Журавля. Он остался на поле боя после засады, устроенной боевиками. Украинская сторона несколько раз обращалась через мониторинговую миссию ОБСЕ к боевикам с тем, чтобы забрать раненого, но им отказывали.

"При этом враг самостоятельно осуществлял поиск и затягивал время. Сознательное затягивание противником времени привело к ужасным последствиям. Раненый военнослужащий не получил своевременной медицинской помощи, в результате чего истек кровью и умер", – сообщили в ООС.

Утром 13 июля в районе Зайцево офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

15 июля боевики передали представителям операции Объединенных сил тело военнослужащего, который погиб утром при подрыве взрывного устройства. Это лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Тело погибшего военного медика передали 17 июля. В тот же день украинская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня сообщила, что боевики третий день не позволяют украинской стороне начать поиски раненого военного.

18 июля боевики "ДНР" заявили, что нашли тело третьего украинского военнослужащего. Представитель боевиков отметил, что обстановка на месте, где был найден военнослужащий, говорит о том, что он погиб не сразу и пытался связаться по радиосвязи с командованием.

22 июля в Киеве попрощались с медиком Илиным. Почтить память военнослужащего пришли его мама, близкие, друзья, действующие военные и ветераны войны, общественные активисты, представители белорусской общины, иностранные дипломаты.

23 июля в Днепропетровской области попрощались с сержантом Журавлем. Тело погибшего бойца на въезде в город Верхнеднепровск встретили живым коридором ветераны – участники АТО.