Зеленский об открытии новых КПВВ в Луганской области: Активно работаем

Украина делает все для облегчения страданий гражданского населения, пострадавшего в результате боевых действий на Донбасе, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Украина активно добивается скорейшего открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в Золотом и Счастье Луганской области. Об этом 23 июля на встрече с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Красного Креста, ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует пресс-служба главы государства.

"Активно работаем с партнерами по нормандскому формату и в рамках трехсторонней контактной группы в Минске для скорейшего одновременного открытия двух новых КПВВ в Золотом и Счастье. Необходимые взаимные гарантии безопасности для осуществления работ по обустройству этих КПВВ действуют с 10 июля", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что считает своим безусловным приоритетом "улучшение гуманитарного положения гражданского населения, пострадавшего в результате ведения боевых действий".

В течение трех лет было невозможно отвести силы и военную технику в районе Станицы Луганской из-за постоянных вооруженных провокаций со стороны "ЛНР", напомнил украинский президент.

"В прошлом году осенью мы наконец достигли договоренности о прекращении огня, развели силы и тяжелое вооружение, построили новый мостовой переход. Эти шаги значительно облегчили страдания местных жителей, которые едва ли не ежедневно в чрезвычайно сложных условиях пересекали линию разграничения", – сказал он.

Трехсторонняя контактная группа 22 июля договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе, а также об открытии двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в Луганской области не позднее 10 ноября.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.