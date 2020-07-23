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Президент Швейцарии вместе с Зеленским сегодня посетят Донбасс

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга и президент Украины Владимир Зеленский сегодня приедут с визитом на Донбасс. Посольство Швейцарии в Киеве отметило, что Соммаруга хочет узнать из первых рук о ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Соммаруга прибыла в Украину 20 июля по приглашению Зеленского
Соммаруга прибыла в Украину 20 июля по приглашению Зеленского
Фото: ЕРА

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга и президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 июля, посетят Донбасс. Об этом сообщило посольство Швейцарии в Киеве в Twitter.

"Президент Соммаруга сегодня осуществит совместный визит с президентом Зеленским на восток Украины, чтобы из первых рук узнать о ситуации в Донецкой и Луганской областях, пострадавших в результате конфликта", – говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства Швейцарии сообщила, что Соммаруга во время поездки на Донбасс проведет  переговоры с местными властями и экспертами по гуманитарным вопросам и развитию. 

"Также запланировано посещение водоочистной станции, которая снабжает население по обе стороны линии соприкосновения", – сказано в сообщении правительства.

Соммаруга прибыла в Украину 20 июля с государственным визитом по приглашению Зеленского.

Зеленский после переговоров с Соммаругой в Киеве 21 июля сообщил, что по программе сотрудничества Швейцарии с Украиной на 2020–2023 годы выделено 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь.

Теги: Швейцария, Донбасс, Владимир Зеленский, Восток Украины, Симонетта Соммаруга
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