ЕС ожидает, что Россия ответит на усилия Украины по установлению мира на Донбассе

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал договоренность об установлении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

Евросоюз надеется, что Россия поддержит усилия Украины, выполнит Минские соглашения и использует свое влияние на незаконные вооруженные формирования для установления мира на Донбассе. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 23 июля, сообщила Европейская служба внешних связей.

"Боррель высоко оценил усилия президента Владимира Зеленского по выполнению Минских соглашений и подтвердил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза. Он приветствовал соглашение о дополнительных мерах по прекращению огня с 27 июля [...] и подчеркнул необходимость достижения прогресса в имплементации мер, согласованных в ходе парижского саммита "Нормандской четверки" в декабре 2019 года", – сказано в сообщении.

Глава европейского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что санкции Евросоюза против РФ останутся в силе до полного выполнения Минских соглашений.

Кроме того, Боррель и Шмыгаль обсудили проведение реформ в Украине. Европейский чиновник заверил, что Брюссель готов и впредь оказывать поддержку Украине в этом направлении, указав на необходимость реформ в судебной системе, прокуратуре и секторе безопасности.

Европейская служба внешних связей отмечает, что Боррель поднимал вопрос об увольнении "ориентированных на реформы чиновников". Речь, в частности, шла об отставке Руслана Рябошапки с поста генпрокурора и Якова Смолия – с должности председателя Нацбанка.

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.