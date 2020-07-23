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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Какую цену мы заплатим Путину?". В соцсетях обсуждают договоренность о прекращении огня на Донбассе

С полуночи 27 июля на Донбассе должен вступить в силу режим полного прекращения огня. Пользователи социальных сетей задаются вопросом, как долго продлится очередное перемирие и будет ли президент РФ Владимир Путин выполнять договоренности.

Журналист Денис Казанский отметил, что это второе полное и всеобъемлющее перемирие, объявленное с момента вступления Владимира Зеленского (на фото) в должность президента
Журналист Денис Казанский отметил, что это второе полное и всеобъемлющее перемирие, объявленное с момента вступления Владимира Зеленского (на фото) в должность президента
Фото: EPA

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

"Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркнули в ОП.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2071693539642169

"ГОРДОН" приводит мнения пользователей социальных сетей об этой договоренности.

Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо считает объявление перемирия радостной новостью.

"Наконец-то согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня. Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах и так далее. В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа", – прокомментировал он сообщение Офиса президента.

https://www.facebook.com/sivokho/posts/773080940166360

Политолог Сергей Таран уверен, что главный вопрос в связи с объявлением режима прекращения огня – "какую цену Украина заплатит за очередное обещание от [президента РФ Владимира] Путина прекратить боевые действия".

"Все предыдущие "прекращения огня" заканчивались не "миром", а политическими и военными потерями", – подчеркнул он.

Журналист, участник переговоров в контактной группе Денис Казанский заявил, что к новому перемирию относится скептически.

"Подобных "окончательных" перемирий было подписано уже примерно 100 500, и все – с известным результатом. Например, предыдущее "всеобъемлющее и бессрочное" прекращение огня [вступило в силу] год назад – с полуночи 21 июля 2019 года", – отметил Казанский.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3212185962194227

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что новое перемирие долго не продержится.

"Причина? Как и раньше, нет реального наказания за невыполнение взятых на себя обязательств. Следовательно, российские оккупанты будут стрелять и дальше, обвиняя ВСУ", – написал он.

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза также высказал предположение, что перемирие будет недолгим.

"Оно может закончиться через час, через 10, через сутки или неделю, но, к сожалению, по нам будут стрелять. Причина в том, что мир не входит в планы Путина. Ему нужна постоянная дестабилизация ситуации в Украине, и война – один из факторов, который помогает ему этого достигать", – считает экс-депутат.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Огрызко, переговоры, Денис Казанский, прекращение огня, ВСУ, контактная группа, война на Донбассе, Сергей Таран, Офис президента Украины, Сергей Сивохо
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