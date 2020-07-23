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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранения получили четверо украинских военных

22 июля представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе открывали огонь по позициям украинских военных из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, с беспилотников и из стрелкового оружия.

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С начала новых суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли
С начала новых суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили четверо украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, с беспилотников и из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы неподалеку от Майорска, хутора Вольный и у Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – у Марьинки, Лебединского, Водяного, Пищевика, Старогнатовки, Талаковки и Богдановки.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным, после чего враг прекратил свою активность. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших", – говорится в сообщении.

С начала новых суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/905058163320134

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, боевики, Марьинка, беспилотники, Талаковка, Крымское, Богдановка, Майорск, Водяное, Лебединское, обстрелы, Старогнатовка, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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