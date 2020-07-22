В Запорожье бойца ООС избили из-за замечания. Военный в коме

В Запорожье военнослужащий батальона "Азов" сделал замечание мужчине, пристававшему к женщинам. За это тот его избил и скрылся с места преступления, сообщает полиция области.

21 июля в Запорожье избили бойца батальона "Азов", который прибыл в город на кратковременный отпуск. Об этом 22 июля сообщает полиция области.

Полицейские выяснили, что потерпевший – военнослужащий, прибывший в Запорожье из зоны проведения операции Объединенных сил. У продовольственного супермаркета по улице Космической он сделал замечание мужчине, который приставал к женщинам. Это привело к конфликту, и мужчина нанес потерпевшему удары по голове, после чего тот потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся.

В настоящее время состояние здоровья военного остается стабильно тяжелым, он находится в коме.

Для выяснения обстоятельств происшествия правоохранители опросили свидетелей, изъяли и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Спустя несколько часов полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения. Сейчас он задержан.