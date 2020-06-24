ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Херсоне активист напал на журналиста, освещавшего вырубку деревьев

По словам журналиста издания "Вгору" Дмитрия Багненко, херсонский пророссийский активист и блогер Кирилл Стремоусов ударил его по голове и оскорбил.

Стремоусов (слева) угрожал Багненко
Стремоусов (слева) угрожал Багненко
Скриншот: Стремоусов Кирилл / YouTube

23 июня в Херсоне пророссийский активист и блогер Кирилл Стремоусов напал на журналиста издания "Вгору" Дмитрия Багненко, об этом пострадавший рассказал пресс-службе Национального союза журналистов Украины, сообщил в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Инцидент произошел у зеленой зоны, где недавно спилили деревья и обустраивают парковку. По словам Багненко, несколькими днями ранее он сделал репортаж об этом, после чего пришел, чтобы посмотреть, что происходит.

"Ко мне подошли двое мужчин, один из которых – Кирилл Стремоусов. Начали оскорблять, провоцировать. Я хотел уйти, но он схватил меня за руку. Я стал вызывать полицию и получил удар по голове", – рассказал журналист.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/3054519161299594

Полиция открыла уголовное производство по статье о препятствовании журналистской деятельности с применением физического насилия, сказано на сайте областного управления НПУ.

Сам Стремоусов выложил в YouTube видео, на котором он угрожает и нецензурно выражается в адрес Багненко, но момента удара на нем нет.

В январе 2019 года пророссийский блогер стал фигурантом дела о нападении на местный пресс-клуб и редакцию херсонской газеты "Новый день", где были применены травматическое оружие и слезоточивый газ.

"То, что подозреваемый в резонансном инциденте со стрельбой по пресс-клубу теперь бросается с кулаками на журналиста, – это позор, – заявил Томиленко. – Ждем оперативной и решительной реакции правоохранительных органов. Ждем как минимум, что подозреваемого в нападениях изолируют от херсонских журналистов".

Теги: Херсон, полиция, нападение, журналисты, НСЖУ, Сергей Томиленко, Кирилл Стремоусов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками
Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
Поцеловал жену и детей. Муж Пугачевой Галкин показал, как семья поздравила его с днем рождения
Поцеловал жену и детей. Муж Пугачевой Галкин показал, как семья поздравила его с днем рождения
Счастливый отец Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" показал жену и детей
Счастливый отец Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" показал жену и детей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
  Ефросинина о Фреймут: Мне неинтересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
Ефросинина о Фреймут: Мне неинтересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот
"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот
Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео
Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS